В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек

Сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения. На них запечатлено, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Отмечается, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.