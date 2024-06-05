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В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения. На них запечатлено, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Отмечается, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.