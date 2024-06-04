В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины

У одной из пострадавших осколочные ранения брюшной полости и бедра, вторая также получила повреждение верхней части ноги. Третья раненая пассажирка доехала до дома, но почувствовала себя хуже. Ей диагностировали сотрясение и контузию, женщину госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.