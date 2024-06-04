В результате атаки дрона на автобус в Шебекино пострадали три женщины

«В результате взрыва пострадали три человека», — написал глава региона.
У одной из пострадавших осколочные ранения брюшной полости и бедра, вторая также получила повреждение верхней части ноги. Третья раненая пассажирка доехала до дома, но почувствовала себя хуже. Ей диагностировали сотрясение и контузию, женщину госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.
У автобуса пробита крыша, повреждены окна.
Ранее село Муром в Шебекинском городском округе атаковали три дрона-камикадзе.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 4 июня дрон самолетного типа атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино. В результате пострадали два человека. Женщину с осколочными ранениями рук и ног положили в больницу, замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун получил осколочное ранение грудной клетки.