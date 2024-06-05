Американский беспилотник вновь заметили над Черным морем

По информации ресурса, высотный дрон-разведчик с бортовым номером 10−2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла (Италия). Беспилотник проследовал через воздушное пространство Болгарии и вышел на курс в сторону акватории Черного моря.
Ранее, 4 июня, разведывательный американский беспилотник RQ-4B Global Hawk исчез с радаров в ходе выполнения миссии над Черным морем у Крыма.
До этого, 26 мая, RQ-4B Global Hawk был замечен в Черном море недалеко от Сочи. Согласно траекторной карте, БПЛА отправился с Сигонеллы.