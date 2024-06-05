СКР Приморья раскрыл махинации с бюджетными средствами в ФГБУ НО «НацОНИФ»

Напомним, в Приморском крае вынесен приговор в отношении бывшего главы Большого Камня Александра Андрюхина. Он получил семь лет колонии общего режима за раздачу земель своим близким и коллегам вместо многодетных нуждающихся семей. Также Шкотовский районный суд вынес ему запрет на право занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет после освобождения. Руководивший бывшим ЗАТО на протяжении трех лет Александр Андрюхин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).