СКР Приморья раскрыл махинации с бюджетными средствами в ФГБУ НО «НацОНИФ»

Следственный комитет России по Приморскому краю завершил расследование дела в отношении Алексея Мельникова, временно исполняющего обязанности директора ФГБУ НО «НацОНИФ». Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома Приморья.
Согласно материалам дела, с ноября 2022 по февраль 2023 года Мельников незаконно увеличил длительность научной экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Опарин» на шесть дней, что повлекло излишние расходы, а это более 7,9 миллиона рублей. При этом реальное время экспедиции оставалось неизменным.
Эти действия позволили обвиняемому искусственно повысить показатели выполнения государственной программы до 90% и сохранить на счетах предприятия неиспользованные деньги в размере 41 миллиона рублей субсидий, которыми он затем распорядился. За «успешную реализацию» программы он получил премию в 500 тысяч рублей.
«Следователями СКР приняты обеспечительные меры и на имущество обвиняемого — два нежилых помещения — наложен арест», — сообщили в Следкоме.
Напомним, в Приморском крае вынесен приговор в отношении бывшего главы Большого Камня Александра Андрюхина. Он получил семь лет колонии общего режима за раздачу земель своим близким и коллегам вместо многодетных нуждающихся семей. Также Шкотовский районный суд вынес ему запрет на право занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет после освобождения. Руководивший бывшим ЗАТО на протяжении трех лет Александр Андрюхин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).