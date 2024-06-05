«Скрутили» на месте: детали дебоша на авиарейсе из Владивостока

Транспортные полицейские Владивостока не допустили к полету нетрезвого пассажира на рейсе «Владивосток-Новосибирск», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока.
Сообщение о буйном поведении мужчины поступило в дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. Установлено, что 38-летний житель Алтайского края, злоупотребив алкоголем в стерильной зоне, пытался занять своё место на борту. Из-за агрессивного поведения и нецензурной брани мужчины командир воздушного судна принял решение снять его с рейса.
Полицейские, прибывшие на борт, вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть аэропорта. Мужчина был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, появление в публичном месте в состоянии опьянения и неподчинение полиции.