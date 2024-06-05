В Новосибирске задержали водителя Renault, который наехал на пешеходов

Дорожный инцидент произошёл утром во вторник, 4 июня, в Ленинском районе Новосибирска.
Отмечается, что в ходе движения между водителями Toyota Wish и Renault Logan произошёл конфликт. Вскоре он продолжился на парковке в районе дома по улице Станционная, 97.
По итогу, водитель французской легковушки совершил наезд на мужчину и женщину, после чего — скрылся. Пострадавшую доставили в больницу.
Водителя Renault нашли и доставили в отдел, состояние опьянения у него не установлено. На мужчину составили административный протокол.