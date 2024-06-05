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В Новосибирске задержали водителя Renault, который наехал на пешеходов

Конфликт на дороге перерос в конфликт на парковке и наезд на людей.

Источник: ГУ МВД

Дорожный инцидент произошёл утром во вторник, 4 июня, в Ленинском районе Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что задержали 37-летнего, ранее судимого уроженца Омска. Он сидел за рулём Renault Logan.

Отмечается, что в ходе движения между водителями Toyota Wish и Renault Logan произошёл конфликт. Вскоре он продолжился на парковке в районе дома по улице Станционная, 97.

По итогу, водитель французской легковушки совершил наезд на мужчину и женщину, после чего — скрылся. Пострадавшую доставили в больницу.

Водителя Renault нашли и доставили в отдел, состояние опьянения у него не установлено. На мужчину составили административный протокол.