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В Прикамье после смерти мальчика от удара молнией СКР проводит проверку

Подросток вместе с отцом прятался под деревом.

Источник: AP 2023

Следком проводит в Прикамье проверку после смерти 14-летнего мальчика от удара молнией.

Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

«Предварительно установлено, что вечером 3 июня мальчик вместе с отцом находился на правом берегу реки Кама у посёлка Усть-Нытва (Нытвенский округ). Во время грозы и ливня они укрылись в лесу. В этот момент в дерево, под которым был мальчик, ударила молния», — рассказали в следкоме.

Подросток упал и умер. Следователи предполагают, что причиной действительно было воздействие атмосферного электричества. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае мальчик погиб во время грозы. Он прятался под деревом, когда ударила молния. Отец пытался помочь сыну, но не смог ничего сделать.

несчастный случай