В Прикамье после смерти мальчика от удара молнией СКР проводит проверку

Следком проводит в Прикамье проверку после смерти 14-летнего мальчика от удара молнией.
Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
«Предварительно установлено, что вечером 3 июня мальчик вместе с отцом находился на правом берегу реки Кама у посёлка Усть-Нытва (Нытвенский округ). Во время грозы и ливня они укрылись в лесу. В этот момент в дерево, под которым был мальчик, ударила молния», — рассказали в следкоме.
Подросток упал и умер. Следователи предполагают, что причиной действительно было воздействие атмосферного электричества. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермском крае мальчик погиб во время грозы. Он прятался под деревом, когда ударила молния. Отец пытался помочь сыну, но не смог ничего сделать.