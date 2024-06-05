В Прикамье после смерти мальчика от удара молнией СКР проводит проверку

«Предварительно установлено, что вечером 3 июня мальчик вместе с отцом находился на правом берегу реки Кама у посёлка Усть-Нытва (Нытвенский округ). Во время грозы и ливня они укрылись в лесу. В этот момент в дерево, под которым был мальчик, ударила молния», — рассказали в следкоме.