Омича обвинили в «побеге» с места ДТП в Новосибирской области

«Предварительно установлено, что в ходе движения между водителями автомобилей “Тойота Виш” и “Рено Логан” произошел конфликт, который продолжился после парковки на проезжей части. В результате водитель “Рено Логан” совершил наезд на мужчину и женщину, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — приводят некоторые данные о случившемся в правоохранительных органах Новосибирской области.