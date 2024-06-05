Омича обвинили в «побеге» с места ДТП в Новосибирской области

Согласно представленным данным, речь идет о наезде на двух пешеходов в восьмом часу утра того же дня.
«Предварительно установлено, что в ходе движения между водителями автомобилей “Тойота Виш” и “Рено Логан” произошел конфликт, который продолжился после парковки на проезжей части. В результате водитель “Рено Логан” совершил наезд на мужчину и женщину, после чего с места дорожно-транспортного происшествия скрылся», — приводят некоторые данные о случившемся в правоохранительных органах Новосибирской области.
Указано, что в результате мероприятий по розыску автомобилиста стражам порядка удалось выйти на 37-летнего уроженца Омска, в биографии которого имеется судимость. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на автомобилиста составили несколько административных протоколов, его позиция в публикации не приводится.