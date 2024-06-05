На подлете к Воронежу силы ПВО уничтожили БПЛА

ТАСС, 5 июня. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), двигавшийся к Воронежу на предельно низкой высоте. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что опасность атаки беспилотников в регионе не объявлялась.