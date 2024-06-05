В Башкирии вновь пропали подростки

По информации добровольцев, дети пропали в селе Михайловка Уфимского района 4 июня.
Приметы Алексея: рост 146 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серо-белую толстовку, спортивные штаны, черно-белые кроссовки.
Приметы Виталины: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-зеленый пиджак, платье.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.