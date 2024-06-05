Два дня поисков в Ульчском районе Хабаровского края не принесли результата

Группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре) и специалист спасательного ведомства по управлению беспилотным летательным аппаратом совместно с сотрудниками полиции два дня вели обследование местности в районе острова Зеленоборский и на ближайших протоках в Ульчском районе. По информации правоохранительных органов, 25 мая 48-летний мужчина по неизвестным причинам покинул судно, пришвартованное у берега, и до настоящего времени его судьба неизвестна, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.