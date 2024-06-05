Два дня поисков в Ульчском районе Хабаровского края не принесли результата

Группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Комсомольск-на-Амуре) и специалист спасательного ведомства по управлению беспилотным летательным аппаратом совместно с сотрудниками полиции два дня вели обследование местности в районе острова Зеленоборский и на ближайших протоках в Ульчском районе. По информации правоохранительных органов, 25 мая 48-летний мужчина по неизвестным причинам покинул судно, пришвартованное у берега, и до настоящего времени его судьба неизвестна, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники МЧС России обследовали 16 км береговой линии и акватории реки Амур. С воздуха осмотрено около 42 кв. километров островной части и прилегающего лесного массива. Поиски не дали результата. По решению полиции решено провести дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Спасатели вернулись в постоянный пункт дислокации.
Также продолжаются поисковые работы и на озере Хумми в Комсомольском районе. На сегодняшний день спасателями обследовано уже около 230 километров береговой черты и акватории водоема. Судьба мужчины 1952 года рождения остаётся неизвестной.
Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей края быть предельно внимательными во время пребывания на водоемах и в природной среде. Соблюдать меры безопасности и не пренебрегать элементарными средствами спасения — спасательными жилетами при передвижении на лодках и иных средствах передвижения по воде.