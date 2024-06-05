В Троицке оглашен приговор госслужащей за махинации с зарплатой

В Троицке (Челябинская область) оглашен приговор главному бухгалтеру одной из структур администрации района за махинации с зарплатой — женщина украдкой насчитала себе лишние 337,5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что речь идет про бывшего главбуха Управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Троицкого района.
«Она в тайне ежемесячно исправляла суммы в реестре, увеличивая себе размер заработной платы. Преступления совершались в 2021 и 2022 годах. Используя служебное положения злоумышленница похитила 285 тыс. 330 рублей в первом случае и 52 тыс. 190 рублей во втором», — говорится в комментарии Троицкого горсуда.
Отмечается, что начальник Управления полностью ей доверял, передал электронно-цифровую подпись для утверждения реестров о перечислении заработной платы.
Суд, изучив материалы дела, назначил 37-летней госслужащей условное наказание с предоставлением испытательного срока на два года. «При вынесении приговора было учтено наличие у нее малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном и добровольное возмещение материального вреда в полном объеме», — уточнили в суде.
Приговор вступил в законную силу.
Также уточняется, что преступления были выявлены после того, как аферистка перешла на другую работу — на аналогичную должность в Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений администрации Троицка.