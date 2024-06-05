В Троицке оглашен приговор госслужащей за махинации с зарплатой

Суд, изучив материалы дела, назначил 37-летней госслужащей условное наказание с предоставлением испытательного срока на два года. «При вынесении приговора было учтено наличие у нее малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном и добровольное возмещение материального вреда в полном объеме», — уточнили в суде.