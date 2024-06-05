Пропавший в Хабаровском крае мужчина мог стать жертвой медведя

Спасатели МЧС прекратили операцию по розыску пропавшего ещё в конце мая мужчины в Ульчском районе Хабаровского края. Поиски результатов не принесли. Оперативно-розыскные мероприятия продолжат сотрудники транспортной полиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, 48-летний мужчина 25 мая покинул пришвартованное у пойменного необитаемого острова Зеленоборский выше по течению Амура от сёл Циммермановка и Киселёвка судно. Он не был членом экипажа, приходил в гости к знакомым. В районе пропажи человека обнаружено очень большое количество медвежьих следов. Не исключён вариант, что гражданин мог стать жертвой дикого зверя.
Также результатов пока не принесла поисковая операция на озере Хумми около Комсомольска-на-Амуре. Там, 18 мая двое граждан уехали на лодке и не вернулись. В результате поисков 21 мая обнаружено тело одного из мужчин и лодка. Поиски второго пропавшего продолжаются. Обследовано около 220 километров береговой черты и акватории водоёма. Судьба мужчины 1952 года рождения остаётся неизвестной.