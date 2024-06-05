Пропавший в Хабаровском крае мужчина мог стать жертвой медведя

Также результатов пока не принесла поисковая операция на озере Хумми около Комсомольска-на-Амуре. Там, 18 мая двое граждан уехали на лодке и не вернулись. В результате поисков 21 мая обнаружено тело одного из мужчин и лодка. Поиски второго пропавшего продолжаются. Обследовано около 220 километров береговой черты и акватории водоёма. Судьба мужчины 1952 года рождения остаётся неизвестной.