Очевидцы сообщили о массовом ДТП на улице Чкалова в Перми

Очевидцы сообщили в соцсетях о массовом ДТП на улице Чкалова в Перми.
Авария произошла 4 июня.
«Массовое ДТП на Чкаловском мосту. Будьте внимательнее и осторожнее на дорогах», — написал автор поста.
К публикации пермяк прикрепил видео с места аварии. В объектив камеры попали три разбитые машины, стоявшие на проезжей части.
О происшествии perm.aif.ru рассказали в МВД по Пермскому краю.
«По предварительной информации, 4 июня вечером на улице Чкалова произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.