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Очевидцы сообщили о массовом ДТП на улице Чкалова в Перми

Ситуацию прокомментировали в МВД.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сообщили в соцсетях о массовом ДТП на улице Чкалова в Перми.

Авария произошла 4 июня.

«Массовое ДТП на Чкаловском мосту. Будьте внимательнее и осторожнее на дорогах», — написал автор поста.

К публикации пермяк прикрепил видео с места аварии. В объектив камеры попали три разбитые машины, стоявшие на проезжей части.

О происшествии perm.aif.ru рассказали в МВД по Пермскому краю.

«По предварительной информации, 4 июня вечером на улице Чкалова произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.