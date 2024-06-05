Два жителя Приморья пытались продать шкуру тигра сотруднику ФСБ

В декабре его соучастник встретился с предполагаемым покупателем и получил от него 825 тысяч рублей. Однако «покупатель» оказался сотрудником ФСБ, действующим в рамках закона о оперативно-розыскной деятельности, а деньги были муляжом. Преступник был задержан на месте сделки, а шкура изъята.