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Два жителя Приморья пытались продать шкуру тигра сотруднику ФСБ

Неудачная сделка обернулась для предприимчивых граждан серьезными обвинениями и предстоящим судом.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Уссурийске рассмотрит дело о незаконной торговле шкурой амурского тигра. Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», двое мужчин, родившихся в 1986 и 1982 годах, предстанут перед судом по обвинению в незаконной торговле частями особо ценных диких животных из Красной книги РФ. Им инкриминируют часть 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия обвиняемых квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам следствия, в июле 2023 года один из подозреваемых, проживающий в селе Воздвиженка, нашел шкуру амурского тигра и решил ее продать. Для воплощения своего плана он привлек знакомого, которому поручил хранить шкуру до момента продажи.

В октябре того же года предприимчивого гражданина арестовали за другое преступление, но даже находясь под стражей, он не отказался от плана по продаже шкуры и умудрялся из-за решётки давать указания своему товарищу.

В декабре его соучастник встретился с предполагаемым покупателем и получил от него 825 тысяч рублей. Однако «покупатель» оказался сотрудником ФСБ, действующим в рамках закона о оперативно-розыскной деятельности, а деньги были муляжом. Преступник был задержан на месте сделки, а шкура изъята.

Теперь уголовное дело передано в Уссурийский районный суд для дальнейшего рассмотрения.