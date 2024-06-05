Смертельный конфликт в Хабаровске: подозреваемый взят под стражу

Следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о убийстве. По версии следствия, 1 июня 2024 года мужчина и женщина, употребляя алкоголь на территории своего дома, ввязались в конфликт, который привел к тому, что подозреваемый нанес травму на шее жертвы, что привело к ее смерти.