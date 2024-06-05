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Смертельный конфликт в Хабаровске: подозреваемый взят под стражу

Хабаровчанин арестован по подозрению в убийстве партнерши.

Источник: Следственный комитет РФ

В Хабаровске задержан местный житель подозреваемый в убийстве своей партнерши, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следственным отделом по Индустриальному району города возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о убийстве. По версии следствия, 1 июня 2024 года мужчина и женщина, употребляя алкоголь на территории своего дома, ввязались в конфликт, который привел к тому, что подозреваемый нанес травму на шее жертвы, что привело к ее смерти.

Установлены обстоятельства преступления, проводится расследование.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого.