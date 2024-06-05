В Карском море опрокинулся буксир, один человек пропал без вести

«В Красноярском крае в акватории Енисейского залива Карского моря в результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира “Байкал”, принадлежащего ООО “СП Терминал”. Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола “Владивосток”, один числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 4 июня около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия. Норильской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.