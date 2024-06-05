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Пропавшую 13-летнюю школьницу ищут в Магнитогорске

Девочка ушла из дома накануне.

В Магнитогорске родственники и добровольцы ищут пропавшую 13-летнюю школьницу, сообщает поисковый отряд «Альфа-Спас».

Уточняется, что девочка ушла накануне вечером из дома на проспекте Ленина. На вид школьнице 15−16 лет, её рост — 158−160 сантиметров. У неё короткие покрашенные в светлый цвет волосы и чёлка на бок. В момент исчезновения на девочке-подростке был чёрный свитер в ромб, тёмная футболка с картинками из аниме, широкие чёрные брюки и светлые кроссовки, а также сумка через плечо.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении школьницы, просят сообщить по телефонам 8−963−094−50−85, 8−904−308−52−87 или в полицию.