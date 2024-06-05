Лесной пожар разгорелся в Жамбылской области

По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, пожар начался 4 июня в Сарыкобинском лесничестве КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира». Началось с возгорания сухой травы площадью 1650 га.
Далее огонь распространился на территорию района Турара Рыскулова. Сообщается, что лесничество находится на расстоянии 160 километров от ближайшего населенного пункта в районе.
«Дополнительная информация будет предоставлена позднее», — говорится в сообщении акимата.
Ночью 5 июня огнеборцы ликвидировали автопожары в двух областях страны.