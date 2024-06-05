С начала года жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей

В полиции Кубани отмечают, что борьба с кибермошенничеством начинается не с заявления об уже совершенном преступлении, а с вовремя прерванного телефонного звонка. Также в ГУ МВД по краю опубликовали список наиболее распространенных способов дистанционного мошенничества: «выгодное» инвестирование сбережений, получение дополнительного заработка посредством игры на бирже; перевод денег на «безопасные счета» для их сохранности; звонки от лжеправоохранителей, сообщающих о попавшем в беду родственнике; обман покупателей в интернет-магазинах.