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С начала года жители Кубани перевели мошенникам более 800 млн рублей

Жители Краснодарского края с начала года перевели кибермошеннникам более 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Всего в органах внутренних дел Краснодарского края зарегистрировано более 6 тыс. преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. К уголовной ответственности привлекли 348 человек.

В полиции Кубани отмечают, что борьба с кибермошенничеством начинается не с заявления об уже совершенном преступлении, а с вовремя прерванного телефонного звонка. Также в ГУ МВД по краю опубликовали список наиболее распространенных способов дистанционного мошенничества: «выгодное» инвестирование сбережений, получение дополнительного заработка посредством игры на бирже; перевод денег на «безопасные счета» для их сохранности; звонки от лжеправоохранителей, сообщающих о попавшем в беду родственнике; обман покупателей в интернет-магазинах.