В Карском море опрокинулся буксир «Байкал»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один числится пропавшим без вести, сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.