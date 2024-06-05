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В Карском море опрокинулся буксир «Байкал»

В Карском море опрокинулся буксир «Байкал», один человек пропал без вести.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один числится пропавшим без вести, сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел во вторник около 20.00 по местному времени из-за сжатия льда, судно принадлежало ООО «СП Терминал».

«Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола “Владивосток”, один числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

На месте произошедшего работают спасатели, норильской транспортной прокуратурой организована проверка. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».