Начался суд над мужчиной после его конфликта с журналистами в Новосибирске

«Человек с угрозами двинулся ко мне, съемку я прекращать не стал, потому что поведение человека было неадекватным, и что ожидать от него, я не понимал», — рассказал оператор телекомпании Иван Осинцев.
По словам журналистов, во время инцидента мужчина ругался, матерился, требовал удалить кадры, на которых был запечатлен он, и угрожал разбить камеру. ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на СКР по Новосибирской области также сообщили, что обвиняемый ранее был судим за убийство.
Мужчина не считает себя виновным в конфликте. Журналисты не пострадали, но камеру пришлось отдать в ремонт.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что новосибирцев держат в страхе мигранты из общежития.