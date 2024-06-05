Начался суд над мужчиной после его конфликта с журналистами в Новосибирске

По словам журналистов, во время инцидента мужчина ругался, матерился, требовал удалить кадры, на которых был запечатлен он, и угрожал разбить камеру. ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на СКР по Новосибирской области также сообщили, что обвиняемый ранее был судим за убийство.