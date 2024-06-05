Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начался суд над мужчиной после его конфликта с журналистами в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 июня, ФедералПресс. В Новосибирске начался суд по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности. По информации ГТРК «Новосибирск», во время записи сюжета на их съемочную группу напал мужчина и требовал удалить видеозаписи.

Источник: Reuters

«Человек с угрозами двинулся ко мне, съемку я прекращать не стал, потому что поведение человека было неадекватным, и что ожидать от него, я не понимал», — рассказал оператор телекомпании Иван Осинцев.

По словам журналистов, во время инцидента мужчина ругался, матерился, требовал удалить кадры, на которых был запечатлен он, и угрожал разбить камеру. ГТРК «Новосибирск» со ссылкой на СКР по Новосибирской области также сообщили, что обвиняемый ранее был судим за убийство.

Мужчина не считает себя виновным в конфликте. Журналисты не пострадали, но камеру пришлось отдать в ремонт.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что новосибирцев держат в страхе мигранты из общежития.