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По делу об убийстве в Абрикосовке провели следственный эксперимент

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. По делу об убийстве семи человек в Херсонской области правоохранительные органы провели следственный эксперимент и опросили свидетелей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Всех опросили и провели следственный эксперимент», — сказал собеседник агентства.

Двое подозреваемых были задержаны в Херсонской области за убийство семи человек, в том числе главы поселка Абрикосовка. Задержанные хотели поселиться в поселке, но глава Абрикосовки сказала, что пустых домов нет. Подозреваемые сожгли два дома, использовав топливо и гранаты, пытались поджечь еще один.

Подозреваемым предъявлены обвинения по 105-й статье УК («Убийство»), 2 часть, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также 167-й статье («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), часть 2. Фигурантам дела грозят сроки вплоть до пожизненного.

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