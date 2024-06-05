Все в крови: в МВД Башкирии прокомментировали поножовщину в автобусе

О случившемся стало известно из соцсетей. Инцидент произошел при большом скоплении пассажиров — когда мужчины стали нецензурно выражаться, кричать, многие сразу покинули транспорт.
«Скорую» вызовите, пожалуйста. Ему в вену попали", — сказала встревоженная женщина.
Раненый в ногу мужчина вышел из автобуса, сел на остановке. Случайные прохожие пытались оказать ему первую помощь. Потом пострадавшего увезли в больницу.
Между тем по камерам домофона удалось определить, что виновник инцидента мог скрыться в подъезде по адресу Тухвата Янаби, 53. Молодой человек эмоционально рассказал собеседнику в трубку из-за чего произошел конфликт. По его словам, все началось из-за обзывательства.
«Он назвал меня оленем. Я попросил обосновать, потом ножик достал и в ногу ему ударил. Я весь в крови, весь автобус в крови. Из него столько крови лилось. Я убежал. В Инорсе сейчас», — сказал он, заливаясь слезами, и попросил собеседника перевести ему деньги на карту.
«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. Один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медучреждение. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание. Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание», — сообщили в ведомстве.