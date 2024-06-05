Все в крови: в МВД Башкирии прокомментировали поножовщину в автобусе

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. Один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медучреждение. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание. Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание», — сообщили в ведомстве.