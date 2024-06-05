Литовский перевозчик незаконно вез в Беларусь секонд-хенд на 1,2 млн рублей

Брестские таможенники не пропустили в Беларусь крупную партию секонд-хенда на 1,2 миллиона белорусских рублей, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, литовский перевозчик хотел ввезти на территорию ЕАЭС через погранпункт «Козловичи» партию бывшей в употреблении одежды, о чем было заявлено в сопроводительных документах. Однако белорусские таможенники установили, что часть перемещаемого в грузовом «Мерседесе» товара — 43 тысячи единиц на сумму около 1,2 миллиона белорусских рублей не были задекларированы.
— Недекларирование могло уменьшить сумму подлежащих уплате таможенных платежей почти на 110 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в ГТК.
В отношении перевозчика начали административный процесс за недекларирование (ч.1 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, то есть до 360 тысяч белрублей.