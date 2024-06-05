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Главу ветеринарной службы Алматы на 3 года лишили свободы

В Алматы вынесли приговор директору и специалисту отдела госзакупок ветеринарной службы — их осудили за хищение бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Районным судом № 2 Медеуского района г. Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Жунусова М. и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия Жапархан Р.

Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.