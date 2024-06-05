Главу ветеринарной службы Алматы на 3 года лишили свободы

Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу.