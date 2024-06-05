В Самарской области столкнулись легковое авто и два грузовика, есть погибшие

По данным полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик. После этого фура врезалась в другой грузовик.
В результате происшествия три человека пострадали и два погибли. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Смертельная авария произошла в Самарской области вечером во вторник, 4 июня. Происшествие случилось в 22:00 (MSK+1) на 1056 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По данным полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик. После этого фура врезалась в другой грузовик.
В результате происшествия три человека пострадали и два погибли. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.