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В Самарской области столкнулись легковое авто и два грузовика, есть погибшие

Смертельная авария произошла в Самарской области вечером во вторник, 4 июня. Происшествие случилось в 22:00 (MSK+1) на 1056 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По данным полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль Mazda и грузовик. После этого фура врезалась в другой грузовик.

В результате происшествия три человека пострадали и два погибли. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.