Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП

В Краснодаре легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП. Об этом начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко сообщил «Кубань 24».

ДТП произошло 4 июня в 18.55 на пересечении улиц Садовой и Северной.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота» поворачивал с улицы Садовой на Северную, где столкнулся с «Хонда», двигавшимся по Северной в сторону Красной. От удара «Хонда» врезалась в автомобиль «Лексус», после чего тот врезался в другую «Хонду».

В результате ДТП последний пострадавший автомобиль перевернулся на крышу. Его водителю потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с двумя загоревшимися автомобилями погиб человек.