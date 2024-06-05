В Краснодаре легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП

По предварительным данным, автомобиль «Тойота» поворачивал с улицы Садовой на Северную, где столкнулся с «Хонда», двигавшимся по Северной в сторону Красной. От удара «Хонда» врезалась в автомобиль «Лексус», после чего тот врезался в другую «Хонду».