В Краснодаре легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП

ДТП произошло 4 июня в 18.55 на пересечении улиц Садовой и Северной.
По предварительным данным, автомобиль «Тойота» поворачивал с улицы Садовой на Северную, где столкнулся с «Хонда», двигавшимся по Северной в сторону Красной. От удара «Хонда» врезалась в автомобиль «Лексус», после чего тот врезался в другую «Хонду».
В результате ДТП последний пострадавший автомобиль перевернулся на крышу. Его водителю потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что на Кубани в ДТП с двумя загоревшимися автомобилями погиб человек.