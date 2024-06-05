За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев

«В рамках отработки задержаны 27 граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство РК. Во время проверки у девяти иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Их водворили в приемник-распределитель ДП. Проводится работа по достоверному установлению личности каждого правонарушителя», — уточнил Геннадий Мен.