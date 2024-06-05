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За что в Алматы задержали 27 узбекистанцев

В Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали 27 граждан Узбекистана. В городском департаменте полиции 5 июня 2024 года раскрыли причины, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Их выявили полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».

Заместитель начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Геннадий Мен напомнил, что цель ОПМ — выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

«В рамках отработки задержаны 27 граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное законодательство РК. Во время проверки у девяти иностранцев не оказалось документов, удостоверяющих личность. Их водворили в приемник-распределитель ДП. Проводится работа по достоверному установлению личности каждого правонарушителя», — уточнил Геннадий Мен.

4 июня 2024 года стало известно, что девять граждан Узбекистана незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Аксу. Их выявили и выдворили из Казахстана.