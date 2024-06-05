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В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, сообщил источник

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. В Великом Новгороде недалеко от кремля в реке Волхов утонули, предположительно, четыре студента из Индии, поиск тел погибших продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что девушка и четыре молодых человека пошли купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам, поиски остальных продолжаются.

«Около пяти утра возобновлены поиски тел. Есть информация, что погибли студенты из Индии, она сейчас проверяется», — отметил источник.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры области, речь идет о гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Надзорное ведомство организовало проверку, в результате которой оценит деятельность администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания.

СУ СК региона тоже организовал проверку. Официально информация о гибели индийских студентов не подтверждена.

несчастный случай