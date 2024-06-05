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Поиски молодого мужчины в Омской области закончились трагически

В среду, 5 июня 2024 года, поисковый отряд «Доброспас-Омск» в соцсети Вконтакте объявил о трагическом завершении поисков 40-летнего Сергея Панькова.

Источник: Reuters

Молодой мужчина был найден погибшим. При этом обстоятельства его смерти не раскрываются.

Напомним, что Сергей пропал 27 мая 2024 года. Он проживал в одном из сел Крутинского района. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Во вторник, 4 июня 2024 года, в озере Ик Крутинского района Омской области нашло тело мужчины.

Как уточнили «СуперОмску» в полиции, о трупе в правоохранительные органы сообщили местные жители. По предварительным данным, погибший — мужчина 40 лет.

Вероятно, в озере утонул Сергей Паньков, которого искали близкие и волонтеры, но официальной информации об этом не поступало.