Поиски молодого мужчины в Омской области закончились трагически

Молодой мужчина был найден погибшим. При этом обстоятельства его смерти не раскрываются.
Напомним, что Сергей пропал 27 мая 2024 года. Он проживал в одном из сел Крутинского района. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Во вторник, 4 июня 2024 года, в озере Ик Крутинского района Омской области нашло тело мужчины.
Как уточнили «СуперОмску» в полиции, о трупе в правоохранительные органы сообщили местные жители. По предварительным данным, погибший — мужчина 40 лет.
Вероятно, в озере утонул Сергей Паньков, которого искали близкие и волонтеры, но официальной информации об этом не поступало.