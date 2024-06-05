Мину обнаружили на улице в Павлодаре

Мину обнаружили при проведении работ в районе пересечения проспекта Назарбаева и улицы розы Люксембург. Вызов поступил в 18:14, а через полчаса саперы дали отбой.
— Сотрудники выезжали на вызов, поводом которому стало обнаружение мины. На месте стало известно, что мина учебная, — сообщили в ДЧС области.
Выяснилось, что напугала павлодарцев учебная противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя.
В середине прошлого века в здании, где сейчас торговый дом, находилось авиационное училище, а потом военная кафедра института.