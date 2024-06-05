В Самарканде школьник без разрешения сел за руль и насмерть задавил шестилетнюю девочку

По сообщению пресс-службы областного УВД, ДТП произошло 2 июня в махалле «Янгихаёт» Ургутского района. Ученик девятого класса на автомобиле Nexia-2, двигаясь на высокой скорости, сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм.
«Я взял машину без разрешения отца. Девочка внезапно выбежала на дорогу. Я нажал на тормоз, но он не сработал», — рассказал подросток.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся предварительные следственные мероприятия.
Напомним, недавно в Самарканде девятиклассник на маминой машине сбил школьницу.