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В Самарканде школьник без разрешения сел за руль и насмерть задавил шестилетнюю девочку

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самарканде девятиклассник взял без разрешения машину отца и на высокой скорости насмерть сбил шестилетнюю девочку, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению пресс-службы областного УВД, ДТП произошло 2 июня в махалле «Янгихаёт» Ургутского района. Ученик девятого класса на автомобиле Nexia-2, двигаясь на высокой скорости, сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась от полученных травм.

«Я взял машину без разрешения отца. Девочка внезапно выбежала на дорогу. Я нажал на тормоз, но он не сработал», — рассказал подросток.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся предварительные следственные мероприятия.

Напомним, недавно в Самарканде девятиклассник на маминой машине сбил школьницу.