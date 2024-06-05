Сотрудники ФСБ задержали экс-директора муниципального учреждения в Магнитогорске

В 2020 году МКУ заключило с коммерческой фирмой контракт на проектирование многоуровневой дорожной развязки. По версии следствия, директор МКУ знал, что проектировщики не выполнили техническое задание, но все равно принял их работу и оплатил по завышенной стоимости. В результате бюджет Магнитогорска потерял 70 млн рублей.