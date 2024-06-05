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Сотрудники ФСБ задержали экс-директора муниципального учреждения в Магнитогорске

В Магнитогорске задержан бывший директор МКУ, его подозревают в превышении полномочий.

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали бывшего директора муниципального казенного учреждения. Мужчину подозревают в превышении полномочий.

В 2020 году МКУ заключило с коммерческой фирмой контракт на проектирование многоуровневой дорожной развязки. По версии следствия, директор МКУ знал, что проектировщики не выполнили техническое задание, но все равно принял их работу и оплатил по завышенной стоимости. В результате бюджет Магнитогорска потерял 70 млн рублей.

Как уточнили в СУ Следственного комитета по Челябинской области, в отношении экс-директора возбудили уголовное дело, в ближайшее время предъявят обвинение.