Сотрудники ФСБ задержали экс-директора муниципального учреждения в Магнитогорске

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали бывшего директора муниципального казенного учреждения. Мужчину подозревают в превышении полномочий.
В 2020 году МКУ заключило с коммерческой фирмой контракт на проектирование многоуровневой дорожной развязки. По версии следствия, директор МКУ знал, что проектировщики не выполнили техническое задание, но все равно принял их работу и оплатил по завышенной стоимости. В результате бюджет Магнитогорска потерял 70 млн рублей.
Как уточнили в СУ Следственного комитета по Челябинской области, в отношении экс-директора возбудили уголовное дело, в ближайшее время предъявят обвинение.