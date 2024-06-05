Битва титанов: грузовик столкнулся с пассажирским автобусом во Владивостоке

Грузовик врезался в пассажирский автобус на Тухачевского, 60, во Владивостоке. Виновник аварии не выдержал дистанцию во время дорожного движения, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, внутри автобуса пассажиров не было. На место происшествия приехали специалисты. Столкновение не сильное: ни одно транспортное средство сильно не пострадало. У автобуса появилась маленькая вмятина.
Ранее «КП» писала о ДТП с большегрузом на трассе Владивосток — Уссурийск. В нем пострадали четыре человека, при этом двое из них — дети. Водителя легковушки и ребят госпитализировали.