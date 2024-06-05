Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 кг наркотиков нашли полицейские в остановленном на трассе под Астаной авто

Полицейские Астаны задержали водителя и пассажира авто, у которых нашли 2 килограмма наркотиков. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, правоохранители остановили на посту трассы Астана-Павлодар автомобиль Chevrolet Cobalt. В авто в этот момент находились 37-летний водитель и 23-летний пассажир. В ходе обыска салона машины под пассажирским сидением были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом, а также нож и два мобильных телефона. Экспертиза показала, что обнаруженное в машине вещество — наркотик вещество альфа-PVP весом около 2 кг.

«Запрещенные вещества они везли в Павлодар. Установлено, что они являлись курьерами интернет-магазинов по распространению наркотических средств», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Задержанные водворены в изолятор временного задержания.