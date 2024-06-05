2 кг наркотиков нашли полицейские в остановленном на трассе под Астаной авто

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, правоохранители остановили на посту трассы Астана-Павлодар автомобиль Chevrolet Cobalt. В авто в этот момент находились 37-летний водитель и 23-летний пассажир. В ходе обыска салона машины под пассажирским сидением были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом, а также нож и два мобильных телефона. Экспертиза показала, что обнаруженное в машине вещество — наркотик вещество альфа-PVP весом около 2 кг.