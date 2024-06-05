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Трёх жителей Приангарья будут судить за грабёж и дачу взятки

Трёх жителей Иркутска будут судить за грабёж и попытку дачи взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Источник: МК.RU Иркутск

27 марта 2023 года один из обвиняемых организовал нападение на жителя Иркутска. Троица поджидала потерпевшего у дома на улице Байкальской. Там они избили мужчину и забрали у него полмиллиона рублей.

Потерпевший выжил, обратился в полицию, и 30 июня 2023 года подозреваемые были задержаны. Их заключили под стражу. Пока шло следствие, один из фигурантов попытался через посредника дать взятку в два миллиона оперативному сотруднику, который вёл дело. В рамках оперативного эксперимента взятка была передана, и посредника также «взяли».

В настоящее время уголовное дело о разбое полностью расследовано и передано в суд.