Трёх жителей Приангарья будут судить за грабёж и дачу взятки

27 марта 2023 года один из обвиняемых организовал нападение на жителя Иркутска. Троица поджидала потерпевшего у дома на улице Байкальской. Там они избили мужчину и забрали у него полмиллиона рублей.
Потерпевший выжил, обратился в полицию, и 30 июня 2023 года подозреваемые были задержаны. Их заключили под стражу. Пока шло следствие, один из фигурантов попытался через посредника дать взятку в два миллиона оперативному сотруднику, который вёл дело. В рамках оперативного эксперимента взятка была передана, и посредника также «взяли».
В настоящее время уголовное дело о разбое полностью расследовано и передано в суд.