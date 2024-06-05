Трёх жителей Приангарья будут судить за грабёж и дачу взятки

Потерпевший выжил, обратился в полицию, и 30 июня 2023 года подозреваемые были задержаны. Их заключили под стражу. Пока шло следствие, один из фигурантов попытался через посредника дать взятку в два миллиона оперативному сотруднику, который вёл дело. В рамках оперативного эксперимента взятка была передана, и посредника также «взяли».