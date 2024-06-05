Житель Осиповичей получил два года тюрьмы за истязание сына и жены

В Осиповичах 38-летнего мужчину приговорили к заключению за истязание жены и малолетнего сына. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
В суде было установлено, что с января по ноябрь 2023-го будучи пьяным фигурант во время ссор систематически избивал жену. Кроме того, 5 ноября 2023-го пьяный отец, придя домой подверг длительному и многократному избиению 13-летнего сына. Он нанес школьнику не менее 15 ударов руками, ногами и другими предметами по различным частям тела.
В суде обвиняемый признал свою вину полностью и раскаялся. Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года без штрафа. Также к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.
Приговор еще может быть обжалован.