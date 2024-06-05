Житель Осиповичей получил два года тюрьмы за истязание сына и жены

В суде было установлено, что с января по ноябрь 2023-го будучи пьяным фигурант во время ссор систематически избивал жену. Кроме того, 5 ноября 2023-го пьяный отец, придя домой подверг длительному и многократному избиению 13-летнего сына. Он нанес школьнику не менее 15 ударов руками, ногами и другими предметами по различным частям тела.