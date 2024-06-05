Экзотическую змею нашли на улице в центре Москвы

Пресмыкающееся спряталось под трубами во дворе дома. Заметивший змею охранник вызвал спасателей. Через некоторое время нашлась хозяйка змеи, рассказавшая о пропаже.
— По приезде спасатели увидели, что скользкая гостья ведет себя спокойно, поэтому сразу же приступили к ее перемещению. С помощью специальных инструментов работники центра взяли змею и положили ее в пластиковый контейнер, — говорится в публикации в Telegram-канале департамента.
Другой случай произошел в высотке на Котельнической набережной. Питон вылез из канализации жилого дома. Змея была домашним животным в семье, но она уползла, и хозяева про нее забыли. Как оказалось, все это время питон жил в сливном бачке в ванной комнате.
В столичном районе Печатники на детской площадке местные жители обнаружили ядовитую змею. Они сразу обратились к спасателям, которым удалось поймать рептилию. Как вести себя при встрече со змеей в городских условиях и что делать, если она укусила, «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача-герпетолога Яна Ермолова.