Суд оставил под стражей Анастасию Чернецкую, но сократил ей срок ареста

Защита Анастасии подала апелляцию в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, материалы дела рассматривались в закрытом заседании. В итоге облсуд оставил жалобу адвоката без удовлетворения, уточнив лишь срок содержания Чернецкой под стражей — до 20 августа 2024 года.