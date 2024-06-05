40-летний волгоградец перечислил телефонным мошенникам 2 млн рублей

По данным ГУ МВД по области, житель Тракторозаводского района перечислил на счета неизвестных почти 2 млн рублей. Ему позвонил мужчина, представившись представителем инвестиционной компании. Аферист предложил дополнительный заработок на инвестиционной площадке. Он убедил потерпевшего в прибыльности вложения денежных средств. Пострадавший оформил кредит и перечислил через мобильное приложение деньги на неустановленный расчетный счет. Он был указан злоумышленником.