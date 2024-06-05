В Хабаровске из-за вспышки инфекции закрыли частный садик

Решение приняли по результатам проверки Роспотребнадзора, которая прошла после вспышки заболевания у воспитанников. В ходе эпидемиологического расследования обнаружились грубые нарушения санитарного законодательства.
За них в отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Сотрудники управления продолжают контролировать ситуацию по факту заболеваемости детей в садике.