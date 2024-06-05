В Хабаровске из-за вспышки инфекции закрыли частный садик

Индустриальный районный суд Хабаровска на 30 суток приостановил работу частного детского сада «Baby-IQ», где несколько детей подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.