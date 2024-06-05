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В Хабаровске из-за вспышки инфекции закрыли частный садик

Индустриальный районный суд Хабаровска на 30 суток приостановил работу частного детского сада «Baby-IQ», где несколько детей подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.

Источник: AP 2023

Решение приняли по результатам проверки Роспотребнадзора, которая прошла после вспышки заболевания у воспитанников. В ходе эпидемиологического расследования обнаружились грубые нарушения санитарного законодательства.

За них в отношении индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Сотрудники управления продолжают контролировать ситуацию по факту заболеваемости детей в садике.