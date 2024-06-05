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В казанской квартире взорвался самогонный аппарат

Инцидент в многоэтажке Кировского района не привел к серьезным последствиям.

Источник: Татарстан 24

В Кировском районе Казани в одной из квартир на 7-м этаже дома № 29 по улице Революционная произошла разгерметизация самогонного аппарата. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в результате инцидента выбило стекла в квартире. Пожарные подразделения, прибывшие на место, констатировали, что к счастью, возгорание не последовало после разгерметизации аппарата.

Пострадавших в результате инцидента нет, хозяин квартиры был дома в момент происшествия, но не получил травм. Визуальный осмотр показал, что перегородки в квартире не повреждены, а также не обнаружено повреждений в соседних квартирах того же подъезда.

Ранее мы писали, что в Казани около 7 часов вечера поступило сообщение о хлопке паров спирта в результате разгерметизации самогонного аппарата в доме на улице Павлюхина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

МЧС