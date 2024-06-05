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В Новосибирской области пропал 40-летний мужчина в красной олимпийке

Родные уже две недели ищут мужчину, страдающего варикозом.

Источник: Предоставлено местными жителями

В Новосибирской области пропал 40-лентий Геннадий Гвоздев, родные ищут его более двух недель. В середине мая мужчина вышел из дома в селе Гербаево Краснозерского района и пропал без вести.

— Накануне пропажи мужчина вызвал скорую помощь, жаловался на обострение варикоза. Мог сесть на автобус и уехать в Новосибирск, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

По данным МВД, пропавший высокого роста около 190 см, нормального телосложения, волосы коротки светлые, усы и борода. Глаза серо-голубые.

Пропавший был одет в вязаную шапку черного цвета, спортивную кофту красного цвета, камуфлированные штаны зелёного цвета, кроссовки черного цвета. Полиция просит очевидцев сообщить информацию в дежурную часть по номеру 02 или 112.