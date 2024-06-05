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В Самарской области бывшего чиновника подозревают в подлоге

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего исполняющего обязанности руководителя комитета по ЖКХ и строительству администрации Кошкинского района.

Чиновнику инкриминируют статьи УК РФ «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

«По версии следствия, в декабре 2023 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работы по муниципальному контракту в рамках реализации национального проекта “Культура” выполнены подрядчиком не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, внеся туда недостоверные сведения», — сообщили в региональном СУ СК РФ.

В результате действий чиновника подрядчику незаконно перечислили более 750 тысяч рублей за невыполненные работы по монтажу и установке системы заземления и молниезащиты.

СК