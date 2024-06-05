В Самарской области бывшего чиновника подозревают в подлоге

«По версии следствия, в декабре 2023 года подозреваемый, достоверно зная о том, что работы по муниципальному контракту в рамках реализации национального проекта “Культура” выполнены подрядчиком не в полном объеме, подписал акты выполненных работ, внеся туда недостоверные сведения», — сообщили в региональном СУ СК РФ.