В Гродно при пожаре спасен пенсионер

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ранним утром 5 июня в одной из многоэтажек на ул. Пушкина. В экстренную службу обратилась женщина, которая рассказала, что в соседней квартире наблюдается задымление.



Как оказалось, очаг задымления находился в одной из квартир на четвертом этаже, где живет 67-летний мужчина. Прибывшие огнеборцы приступили к проведению разведки и тушению пожара. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяина квартиры, вынесли его на чистый воздух и передали медикам. Специалисты оценили состояние пенсионера как тяжелое и госпитализировали мужчину.



Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил матрац, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Высказывается предположение, что причиной огненного чрезвычайного происшествия стало неосторожное курение.