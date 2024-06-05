Экс-совладельцу пермской инвесткомпании грозит восемь лет колонии

По версии следствия МВД, под видом заключения договоров займа на себя он похитил у холдинга 504 млн руб., внесенных клиентами инвесткомпании, в результате чего группа не смогла выполнить свои обязательства по возврату акций вкладчикам и оказалась в банкротстве. При этом пострадавшие клиенты «Витуса» ранее неоднократно требовали привлечь к ответственности и других участвовавших в деятельности инвесткомпании лиц.