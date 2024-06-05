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Экс-совладельцу пермской инвесткомпании грозит восемь лет колонии

Бывшего совладельца группы «Витус» Дмитрия Попова, процесс над которым идет в Ленинском суде Перми, попросили приговорить к восьми годам колонии общего режима.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает портал Properm.ru.

По версии следствия МВД, под видом заключения договоров займа на себя он похитил у холдинга 504 млн руб., внесенных клиентами инвесткомпании, в результате чего группа не смогла выполнить свои обязательства по возврату акций вкладчикам и оказалась в банкротстве. При этом пострадавшие клиенты «Витуса» ранее неоднократно требовали привлечь к ответственности и других участвовавших в деятельности инвесткомпании лиц.

Уголовное дело о причинении ущерба клиентам группы компаний «Витус» было возбуждено ГУ МВД по Пермскому краю в конце лета 2020 года. Подробнее — в материале «Ъ-Прикамье» «Витусное поражение».