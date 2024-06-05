Во Владивостоке пропал 10-летний мальчик

Во Владивостоке сегодня, 5 июня, пропал 10-летний мальчик, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) ПСО «Примпоиск».
Юрий Саталкин около 14.00 ушёл с детской площадки по адресу пр-т. Красного Знамени, 109. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Мальчик худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.
Был одет в полосатую куртку в сине-жёлтую полоску (как на ориентировке), синие джинсы и чёрные кроссовки.
Ребёнок может быть дезориентирован.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, волонтёры просят обращаться по указанным ниже телефонам:
8 951 015 10 56, 8 14 792 61 09 — волонтёры.