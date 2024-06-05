Хабаровчанин доверился девушке с сайта знакомств и потерял 10 миллионов

В Хабаровском крае гражданин обратился в полицию, потеряв около 10 миллионов рублей по мошеннической схеме, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ОМВД России по Хабаровскому району поступило заявление от жителя поселка Корфовский о краже крупной суммы денег. Потерпевший сообщил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, предложившей ему инвестиционную возможность. Она поделилась своим положительным опытом на биржевой платформе, что вызвало доверие у мужчины.
В стремлении увеличить свои сбережения, 29-летний мужчина зарегистрировался на предложенном ресурсе, создал виртуальный кошелек и произвел тестовый перевод в размере 50 тысяч рублей.
Мужчина согласился с предложенными условиями и перевел на виртуальный счет около 10 миллионов рублей. После этого вся сумма исчезла, а контакт с директором фирмы и девушкой оборвался. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников.
ОМВД России по Хабаровскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.
Полиция рекомендует гражданам проверять информацию из подозрительных источников в официальных реестрах. Перед регистрацией на биржевых платформах и переводом денег убедитесь в наличии лицензии у компании, что можно сделать на сайте ЦБ РФ.