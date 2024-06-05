Вашингтон
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин доверился девушке с сайта знакомств и потерял 10 миллионов

Мужчина из Хабаровского края потерял миллионы, поверив мошенникам и вложив деньги в инвестиции.

Источник: БЕЛТА

В Хабаровском крае гражданин обратился в полицию, потеряв около 10 миллионов рублей по мошеннической схеме, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В ОМВД России по Хабаровскому району поступило заявление от жителя поселка Корфовский о краже крупной суммы денег. Потерпевший сообщил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, предложившей ему инвестиционную возможность. Она поделилась своим положительным опытом на биржевой платформе, что вызвало доверие у мужчины.

В стремлении увеличить свои сбережения, 29-летний мужчина зарегистрировался на предложенном ресурсе, создал виртуальный кошелек и произвел тестовый перевод в размере 50 тысяч рублей.

В течение месяца потерпевший продолжал делать, как он предполагал, успешные сделки, наблюдая рост своего виртуального баланса. Когда сумма достигла более 500 тысяч рублей, с ним связался якобы директор фирмы, предложивший весьма выгодную сделку. Для ее реализации предстояло перевести более 7 миллионов рублей и застраховать средства.

Мужчина согласился с предложенными условиями и перевел на виртуальный счет около 10 миллионов рублей. После этого вся сумма исчезла, а контакт с директором фирмы и девушкой оборвался. Только тогда он понял, что стал жертвой мошенников.

ОМВД России по Хабаровскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Полиция рекомендует гражданам проверять информацию из подозрительных источников в официальных реестрах. Перед регистрацией на биржевых платформах и переводом денег убедитесь в наличии лицензии у компании, что можно сделать на сайте ЦБ РФ.