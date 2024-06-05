Житель Ачинска поджег чужую иномарку, но тут же был задержан

В Ачинске задержали 28-летнего мужчину, который поджег чужой автомобиль. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила 46-летняя владелица иномарки, а ущерб от преступления оценили в 3 млн рублей.
Поджигателя задержали «по горячим следам» — выяснилось, что молодой человек дружил с бывшим сожителем автоледи и таким образом решил отомстить за товарища. Стоит отметить, что в ходе поджога автомобиля задержанный чуть не поджег и себя.
По факту произошедшего заведено уголовное дело и ранее судимому ачинцу грозит до 5 лет тюрьмы.